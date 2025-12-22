Premier Lig'de son şampiyon Liverpool’un Tottenham’ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Alexander Isak sakatlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan İsveçli yıldız, takımına gol kazandırdıktan hemen sonra acı içinde yerde kaldı. İlk belirlemelere göre 26 yaşındaki golcünün sağ bacağında kırık şüphesi bulunuyor.

LIVERPOOL’DA MORALLER BOZUK

Kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Isak, sezon başında Newcastle United’dan 145 milyon Euro karşılığında kadroya katılmıştı. Ancak yıldız oyuncunun sakatlığı sonrası Liverpool’un teknik direktörü Arne Slot büyük bir şok yaşadı. Maç sonrası açıklama yapan Slot, “Oyuncu gol attıktan sonra sakatlanıp oyuna geri dönmüyorsa, bu iyi bir işaret değildir” ifadelerini kullandı.

YILDIZ OYUNCU HASTANEYE KALDIRILDI

Gol sevincinin hemen ardından rakip savunmacı Micky van de Ven ile çarpışan Isak, sahayı Liverpool sağlık ekibinin yardımıyla terk etti. Yıldız oyuncunun bacağındaki hasarın tam boyutu, yapılacak MR sonrası netleşecek. Ancak kulüp, Isak’ın uzun süre sahalardan uzak kalmasına kesin gözüyle bakıyor.

SALAH GİTTİ, ISAK DA YOK!

Liverpool’da işler daha da karmaşık bir hal aldı. Takımın bir diğer önemli ismi Mohamed Salah, Mısır Milli Takımı’yla Afrika Uluslar Kupası’na katıldığı için kadroda yer almıyor. Salah’ın yokluğuna şimdi de Isak eklendi. Kırmızılar, yoğun yılbaşı fikstürü öncesi hücum hattında ciddi sıkıntı yaşamaya başladı.

TEK UMUT EKITIKE

Tüm bu gelişmeler ışığında gözler, sezon başında Eintracht Frankfurt’tan 79 milyon sterlin bonservisle transfer edilen Hugo Ekitike’ye çevrildi. Son üç lig maçında beş gol atan 23 yaşındaki Fransız forvet, Tottenham karşısında da galibiyeti getiren golü kaydetmişti. Liverpool’un yılbaşına kadar Wolverhampton ve Leeds United ile kritik maçları bulunuyor.