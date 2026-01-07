Süper Lig’de ara transfer dönemi başladı… Kulüpler yaptıkları transferlerle kadrosunu güçlendirmeye çalışıp hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor…İşte 2025 / 2026 kış transfer döneminde atılan tüm imzalar…

Deniz Türüç - Başakşehir > Konyaspor

Konyaspor, tecrübeli futbolcu Deniz Türüç ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı.

Berkan Kutlu - Galatasaray > Konyaspor

Konyaspor, Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalayıp renklerine bağladı.

Arif Boşluk - Trabzonspor > Konyaspor

Trabzonspor, profesyonel futbolcu Arif Boşluk’un, 2025-26 sezonu için Konyaspor Kulübü’ne satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını duyurdu.

Kamil Ahmet Çörekçi - Hatayspor > Kasımpaşa

Kasımpaşa, Kamil Ahmet Çörekçi ile sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kamil Ahmet Çörekçi’nin düzenlenen imza töreniyle kendisini Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Anthony Musaba - Samsunspor > Fenerbahçe

Fenerbahçe, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Musaba’yı kadrosuna kattı. Hollandalı oyuncu kendisini 4.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Alexis Antunes - Servette > Göztepe

Gzötepe, 2000 doğumlu hücum oyuncusu Alexis Antunes ile 3,5 + 1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladı.

Sander Svendsen - Viking > Konyaspor

Konyaspor, Norveçli futbolcu Sander Svendsen ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.