Fenerbahçe şimdiden yaz transferi için kolları sıvadı. Ara transfer döneminde N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok'u transfer eden sarı lacivertliler Boca Juniors’ın yıldızına kancayı taktı.

Arjantin basınına göre Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen sol kanat oyuncusu Kevin Zenon'u kadrosuna katmak istiyor. Haberde, oyuncuya Fenerbahçe dışında Sao Paulo, Deportivo Alaves ve Zenit'in de talip olduğu ve çetin bir transfer yarışı olabileceği belirtildi. Sarı lacivertlilerin Arjantinli oyuncu için Boca Juniors'a resmi teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan 24 yaşındaki Arjantinli sol kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam ediyor.