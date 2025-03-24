Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor Kulübü, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kültür ve Sanat Çarşısında gerçekleştirilen iftara, kulüp başkanı Hikmet Çinçin, teknik direktör Murat Şahin, takım kaptanları ve basın mensupları katıldı.

Çinçin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üst sıralara çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Takımın "bir ivme" yakaladığını belirten Çinçin, "Bir ivme yakaladık, ilk defa üst üste bir iç saha bir de deplasman galibiyeti aldık. Önümüzdeki maç bir üzerimizdeki rakibimizle oynayacağımız için çok önemli bir maç. O maça hem sporcu kardeşlerimiz hazırlanıyor hem de biz elimizden gelen çabaları harcıyoruz. Maçı galibiyetle bitirirsek, bu ligde kartların yeniden dağıtılmasını sağlarız." dedi.

Gazetecilerin "transfer yasağı" konusundaki sorusunu yanıtlayan Çinçin, "Çok az bir şansımız var yani binde birler seviyesinde. Bir dilekçe yazacağız, kulüp merkezinin değiştiğini, gelen yazışmaların takip edilemediğini ileteceğiz." diye konuştu.