Fenerbahçe, Samsunspor'un Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba transferini bitirdi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu ile 4.5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın 6 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödedikten sonra Anthony Musaba'ya imza attıracak.

Samsunspor'un sezon başında Sheffield Wednesday'den 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Anthony Musaba, Karadeniz ekibiyle bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 6 gol atarken, 4 de asist yaptı.

YÜKSEL YILDIRIM TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanmıştı.

Yıldırım, Anthony Musaba transferi ile ilgili şunları söylemişti:

"Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Kontratta serbest kalması için gerekli miktar var. Onu peşin öderlerse alırlar."