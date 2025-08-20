Yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Manchester City'nin yıldız savunmacısı Manuel Akanji için önemli bir transfer hamlesine imza attı. Hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabilen deneyimli oyuncu için İngiltere'de temaslar başladı.

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Premier Lig devi Manchester City ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, henüz anlaşmaya varamasa da transferde ısrarcı. Pep Guardiola’nın kadroda daralmaya gitme kararı, Galatasaray'ın elini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor. Manchester City, Manuel Akanji için 20 milyon Euro talep ediyor. Galatasaray'ın şu ana kadar verdiği sözlü teklifi yaklaşık 17 milyon Euro.

İngiliz basınında yer alan iddiaya göre; Galatasaray, Akanji’nin menajerini İstanbul’a davet ederek bire bir görüşme yapmaya hazırlanıyor. Görüşmelerin, oyuncunun talepleri ve Galatasaray’ın sunacağı şartlar çerçevesinde ilerlemesi bekleniyor.

AKANJI'NİN PROFİLİ GALATASARAY'A UYUYOR

2026 yılına kadar Manchester City ile sözleşmesi bulunan İsviçreli savunmacı, Guardiola’nın sisteminde zaman zaman yedek kulübesinde bekliyor. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda hem liderlik vasfı taşıyan hem de çok yönlü bir savunma oyuncusu arıyor. Akanji, bu özellikleriyle teknik heyetin ihtiyaçlarına bire bir karşılık veriyor.