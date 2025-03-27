Sezon başında Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olan Cenk Tosun, beklediği forma şansını bulamayınca ayrılmayı gündemine almıştı. Japonya’dan Urawa Red Diamonds’un teklifine sıcak bakan tecrübeli golcü, teknik direktör Jose Mourinho’nun devreye girmesiyle kararından vazgeçti.

SÜRPRİZ GÖREV YOLDA

Transferinden son anda vazgeçilen Cenk Tosun'a, bu hafta oynanacak Bodrum FK maçında sürpriz bir şekilde forma şansı doğdu. Edin Dzeko'nun hem burnunun hem de elinin kırık olması, En-Nesyri'nin ise Fas Milli Takımı'ndan henüz dönmemesi, Mourinho’nun Cenk’i sahaya sürme ihtimalini artırdı.

MOURINHO’DAN MOTİVASYON MESAJI

Antrenmanlarda disiplini ve performansıyla dikkat çeken Cenk’e, Mourinho'nun moral verdiği öğrenildi:

“Öyle bir an gelecek ki, şampiyonluktaki en büyük pay sahibi sen olacaksın. Attığın gollerle bu başarıya imzanı atacaksın.”

Bu sözlerle motive edilen milli oyuncu, takımda kalma haberinin ardından Bodrum maçı hazırlıklarına moralli şekilde devam ediyor.

DZEKO OYNAMAK İSTİYOR AMA KARAR NET DEĞİL

Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı maçta burnu kırılan Edin Dzeko, fiber karbon maskeyle antrenmanlara başladı. Yıldız golcü, teknik direktör Mourinho’ya “Bodrum maçında oynamak istiyorum” talebini iletti. Ancak Portekizli çalıştırıcının son kararı henüz netlik kazanmadı.

SEZON PERFORMANSLARI

Cenk Tosun: 17 maç, 2 gol, 1 asist

17 maç, 2 gol, 1 asist Edin Dzeko: 43 maç, 19 gol, 7 asist

SONUÇ: GÖZLER CENK’TE

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda kritik viraja girilirken Mourinho, rotasyonu genişletmek istiyor. Bu kapsamda Cenk Tosun’un Bodrum karşısında 11’de olmasa bile süre alması kuvvetle muhtemel.

Cenk’in performansı, hem takımda kalması hem de gelecek planlaması açısından belirleyici olacak.