Dansları ve sahne performansıyla dikkat çeken Edis, bu kez transparan gömleği ve ilginç pantolonuyla eleştiri oklarını üzerine çekti. Tarzı sosyal medyada gündem olan Edis'e ilk eleştiri Ferman Toprak'tan geldi.

TRANSPARAN GÖMLEĞİ OLAY OLDU

Bachi-Bouzouk adlı yeni albüm turnesinin ilk sahnesini Harbiye Açıkhava'da gerçekleştiren Edis, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkıları ve sahne performansıyla tam not alan Edis, geceye giydiği sahne kostümüyle damga vurdu.

EDİS'E AĞIR ELEŞTİRİ

Transparan bir gömlek giyen Edis, ilginç kalpli pantolonuyla sahne aldı. Sosyal medyayı ikiye bölen kostümü bir kesim tarafından beğenilirken bazıları ise eleştirdi.

Bunlardan biri de şarkıcı Toprak Ferman oldu. Ferman sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Artık bu işin b..unu çıkartıyorlar, ulan sesin var, şarkıların güzel neden bu haller, neden Avrupa'nın yaptığı güzel işleri yapmıyoruz da bizim kültürümüze ters olan her şeyi yapıyorsunuz? Evlatlarımıza gençlerimize kötü örnek oluyorsunuz yeter."