Yeni yılda milyonlarca çalışan yüzde 27'lik zamla açlığa mahkum edilirken, iğneden ipliğe her ürün ve hizmete fahiş zamlar yağmaya devam ediyor. Son olarak erkek kuaförlerine de zam geldi. İstanbul Berberler Odası'nın yayınladığı yeni tarifeye göre 300 TL olan saç tıraşı, 500 TL oldu.

Yeni fiyat listesiyle birlikte yıllık bazda artış yüzde 66.6 olarak gerçekleşti. Saç-sakal birlikte kesiminde ücret 800 TL’yi bulurken belirlenirken, çocuk traşında ise tarife 350 TL oldu. Yıkama ve maske fiyatı da 200 TL olarak açıklandı.