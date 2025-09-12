Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun duyurduğu turistik sefer, İstanbul Halkalı İstasyonu’ndan hareket etti. Mayıs ayında düzenlenen iki başarılı denemenin ardından, eylül ayının ilk büyük yolculuğu “İstanbul-Paris 2” adıyla başladı. Macaristan Ulusal Demiryolu şirketi MAV’ın işletmesindeki Altın Kartal, yolcularını daha tren garında karşılamaya başladı. Saksafon eşliğinde yapılan müzikli karşılama ve fotoğraf çekimleri, yolculuğun özel atmosferine ilk dakikadan damga vurdu.

7 Günlük Avrupa Turu

Toplam 14 vagondan oluşan ve 52 yolcu kapasitesine sahip tren, Halkalı’dan yola çıkarak Bulgaristan, Sırbistan, Slovenya ve Avusturya üzerinden geçecek ve Paris’e ulaşacak. Yolculuk boyunca her ülkeye özgü özel lezzetler ikram edilecek, trenin ahşap kaplı kabinlerinde ise yolcular nostaljik bir atmosferin tadını çıkaracak.

Dudak Uçuklatan Fiyatlar

Altın Kartal’ın bilet fiyatları, 16.900 Euro’dan (yaklaşık 821 bin TL) başlayarak 28.500 Euro’ya (yaklaşık 1 milyon 378 bin TL) kadar ulaşıyor. Eylül ayında üç, ekim ve kasım aylarında ise birer sefer daha yapılması planlanıyor.

Diğer Özel Tren Seferleri

Bakan Uraloğlu, Altın Kartal dışında Türkiye’ye uğrayacak diğer özel tren seferleri hakkında da bilgi verdi:

14 Eylül: “Constellation” treni Kapıkule’den giriş yapacak, 15 Eylül sabahı Halkalı’dan hareket edecek.

17 Eylül: “Paris-İstanbul 2” Türkiye’ye ulaşacak, 18 Eylül’de “Latitudes 1” adıyla dönüş seferi yapılacak.

20 Ekim: “Latitudes 2” Kapıkule’den giriş yapacak, 21 Ekim akşamı “Marmara” adıyla yoluna devam edecek.

1 Kasım: “Balkan Explorer 3” Türkiye’ye ulaşacak, 3 Kasım’da “Chastels of Transilvania” seferi başlayacak.