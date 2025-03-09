Peru'nun başkenti Lima'da akıl almaz bir olay yaşandı. Ate bölgesinde, tren raylarında uyuyakalan bir kişi, hızla yaklaşan yük treninin altında kaldı. Ancak büyük bir şans eseri, kazayı hafif yaralarla atlattı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, adamın trenin geldiği sırada gözlerini açtığı ancak vagonların altında kalmaktan kaçamadığı görüldü. O anlarda izleyenler gözlerine inanamazken, adam kısa süre sonra ayağa kalkarak kaldırıma oturdu.
Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kazazedenin alkolün etkisiyle raylarda uyuduğu belirlendi. Mucizevi şekilde hayatta kalan adam, hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı.