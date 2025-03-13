Türkiye’nin lider e-ticaret platformlarından Trendyol, Körfez Bölgesi’ndeki varlığını güçlendirmek için yeni bir Ramazan kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Riyad’ın simge yapılarından Kingdom Centre’a özel bir giydirme yapan Trendyol, ayrıca Dubai ve Riyad’da çeşitli etkinlikler düzenledi.

Türk Üreticileri İçin Yeni Pazar Fırsatları

Trendyol, Ramazan ayının alışveriş açısından en yoğun dönemlerden biri olması sebebiyle, Türk üretici ve satıcıların Körfez pazarında daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçlıyor. Şirket, kampanyalar ve pazarlama yatırımlarıyla Türkiye’den bölgeye yapılan e-ihracatı artırmayı planlıyor.

Körfez Bölgesi’nde 60 bin satıcıyla faaliyet gösteren Trendyol, 15 milyondan fazla ürün çeşidini müşterilerle buluşturuyor. Şirket, Ramazan boyunca da pazarlama faaliyetlerine ve etkinliklerine devam edecek.

Büyüme Hedefleri Büyük

Trendyol, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn’de pazaryeri modeliyle faaliyetlerini sürdürüyor. 2028 yılına kadar bölgedeki ihracat hacmini 6 milyar dolara çıkarmayı, 220 milyon adet ürün satışı gerçekleştirmeyi ve 8 milyon aktif müşteriye ulaşmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yılki Kasım kampanyaları döneminde Körfez’de en çok indirilen uygulamalar arasında yer alan Trendyol, bölgedeki satıcıları lojistik ve pazarlama yatırımlarıyla desteklemeye devam ediyor. Riyad ve Dubai’de ofisleri ve depoları bulunan Trendyol, bu yatırımlarıyla Türk üreticilerinin global pazarlarda daha güçlü olmasını sağlamayı amaçlıyor.