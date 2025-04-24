Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 33. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak isimler Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) üzerinden belirlendi.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
Beşiktaş - Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe
Sivasspor - Antalyaspor: Burak Pakkan
Gaziantep FK - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
İstanbulspor - Samsunspor: Yasin Kol
Konyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
Trabzonspor - Alanyaspor: Ali Şansalan
Kayserispor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
Pendikspor - Galatasaray: Çağdaş Altay
Göztepe - Başakşehir: Kadir Sağlam
Haftanın maçları, şampiyonluk ve küme düşme hattında kritik mücadelelere sahne olacak.
Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi. pic.twitter.com/aIOmv2jEsW— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) April 24, 2025