Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 33. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak isimler Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) üzerinden belirlendi.
 

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Beşiktaş - Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe
 
Sivasspor - Antalyaspor: Burak Pakkan
 
Gaziantep FK - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
 
İstanbulspor - Samsunspor: Yasin Kol
 
Konyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
 
Trabzonspor - Alanyaspor: Ali Şansalan
 
Kayserispor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
 
Pendikspor - Galatasaray: Çağdaş Altay
 
Göztepe - Başakşehir: Kadir Sağlam
 
Haftanın maçları, şampiyonluk ve küme düşme hattında kritik mücadelelere sahne olacak.