Marka, “Evde Stil Var” sloganıyla tanıttığı Trendyolmilla Home ile kullanıcılarına sofra takımlarından ev tekstiline, banyo ürünlerinden dekoratif parçalara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

120 ÜRÜNLÜK KOLEKSİYON LANSMANA ÖZEL FİYATLARLA SUNULUYOR

Trendyolmilla Home’un ilk koleksiyonu, 120 farklı üründen oluşuyor. Sofra & mutfak, ev tekstili ve banyo kategorilerinde yer alan ürünler, modern ve yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Marka, uluslararası trendleri yerel dinamiklerle harmanlayarak “herkes için şık ve erişilebilir ev yaşamı” anlayışıyla hareket ediyor. Koleksiyonun en çok öne çıkan parçaları arasında desenli nevresim takımları, renkli tabak setleri, banyo paspasları ve dekoratif tekstil ürünleri yer alıyor.

YAZ SEZONUNUN RENKLERİ ÖN PLANDA

Trendyolmilla Home’un 2025 yaz sezonu koleksiyonunda, kırmızı, mavi, yeşil ve pembe gibi canlı renkler dikkat çekiyor. Akdeniz esintili desenler, minimal çiçek motifleri ve eğlenceli dokular koleksiyonun öne çıkan detayları arasında bulunuyor. Özellikle sofralar için tasarlanan tabak takımları ve Amerikan servisleri, yaz sezonuna uygun şık alternatifler sunuyor.

ULAŞABİLİR FİYATLARLA ŞIKLIK

Trendyolmilla Home koleksiyonu, 199 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Şık tasarımları uygun fiyatlarla buluşturmayı hedefleyen marka, evini yenilemek ve dekorasyonuna modern dokunuşlar katmak isteyenlere hitap ediyor.

LANSMANA ÖZEL SEPETTE YÜZDE 30 İNDİRİM

Koleksiyonun tanıtımına özel olarak, sepette %30 indirim fırsatı sunuluyor. Online alışverişte kolay ve hızlı teslimat imkanlarıyla sunulan ürünler, Trendyolmilla’nın platformu üzerinden kullanıcılarla buluşuyor.