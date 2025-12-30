Güvenli liman gümüşün onsu yılın başında 29 dolar iken yılın son günlerine yaklaşılırken yüzde 158 değer kazanarak 74,91 dolarda hareketleniyor. Pazartesi günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 85,87 dolar ile tarihi zirveye ulaştıktan sonra agresif kar realizasyonuna geçiş yaptı.

GÜMÜŞTE GÜVENLİ LİMAN TALEBİ CANLI

Ukrayna-Rusya savaşı ve Orta Doğu’da artan gerilimler, yatırımcıların güvenli liman arayışını canlı tutarken gümüşe olan talep güçlü seyrini koruyor. Son günlerde yaşanan sert fiyat hareketlerine rağmen, piyasada gümüşün temel dinamiklerine ilişkin olumlu beklentiler devam ediyor.

SERT DÜŞÜŞÜN ARDINDAN DENGELENME

Gümüşün ons fiyatı (XAG/USD), önceki seansta yüzde 7’yi aşan sert düşüşün ardından 73,50 dolar seviyeleri civarında tutunmaya çalışıyor. Pazartesi günü 85,87 dolar ile tarihi zirvesini gören gümüşte, bu seviyelerin ardından yatırımcıların yoğun kar satışına yönelmesi fiyatlarda geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

Son dönemde gümüşe yönelen yatırımcı kısa sürede büyük kaybetti. Ancak yine de gümüş yılın başına göre yüzde 158 değer kazandı.

CME KARARI SATIŞLARI HIZLANDIRDI

Fiyatlardaki gerilemede, Chicago Mercantile Exchange’in (CME) gümüş vadeli işlemlerine yönelik teminat gerekliliklerini artırma kararı etkili oldu. Bu adım, özellikle kaldıraçlı işlemlerde pozisyon azaltımını tetikledi. Analistlere göre yaşanan düşüş zayıf talepten ziyade, yatırımcıların pozisyon tasfiyesinden kaynaklanıyor.

SANAYİ TALEBİ VE ARZ KISITLARI DESTEK VERİYOR

Kısa vadeli dalgalanmalara karşın gümüş, yapısal arz sıkıntıları ve güçlü sanayi talebiyle desteklenmeye devam ediyor. Güneş enerjisi, elektronik ve veri merkezi yatırımlarından gelen talep, gümüş fiyatları açısından önemli bir dayanak oluşturuyor.

Öte yandan Çin’de artan spekülatif ilgi, Şanghay Vadeli İşlemleri Borsası’ndaki gümüş primlerini tarihi zirvelere taşıdı. Yüksek primler, yerel talebin gücüne işaret ederken, Londra ve New York’ta daha önce görülen stok sıkışıklıklarını hatırlatarak küresel arz zincirinde baskıyı artırıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ DESTEKLİYOR

Jeopolitik cephede artan belirsizlikler de gümüşe olan ilgiyi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik girişimlere dair belirsizlik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ikametgahına yönelik olduğu öne sürülen saldırı iddialarıyla yeniden gündeme geldi.

Orta Doğu’da ise Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik hava saldırıları ve İran’ın ABD, Avrupa ve İsrail ile “tam ölçekli savaş” söylemi, bölgesel risk algısını yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın nükleer programını yeniden devreye alması halinde yeni saldırıların gündeme gelebileceği yönündeki açıklamaları da küresel piyasalarda tedirginliği artırdı.