Kamu iştiraklerinin zararı her geçen gün büyürken, en dikkat çeken işletme TCDD oldu. Rakibi olmayan bir sektörde iş yapan ve taşıdığı yolcu sayısı her geçen gün artan TCDD'nin zararı da her yıl daha da büyüdü. TCDD'nin istatistiklerini paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önceki gün yaptığı açıklamada "2025 yılında trenler ile 283 milyon yolcu taşıdık. 85.6 milyon olan Türkiye nüfusunun üç katından fazla yolcumuza hizmet verdik" dedi.

Ancak bilet fiyatlarına sürekli zam yapan TCDD Taşımacılık, yoğun talep ve yolcu artışına rağmen, 2024’te 25 milyar 79 milyon 636 bin 706 lira zarar etti. 2017’de ikiye bölünen ve sadece altyapıdan sorumlu olan TCDD ise 2024 yılını 36 milyar 595 milyon 23 bin 239 lira zararla kapattı. TCDD ve TCDD Taşımacılık'ın 2024 yılı zararı toplam 61 milyar 674 milyon lira oldu.

SAYIŞTAY TESCİLLEDİ

Sayıştay tarafından TBMM KİT Komisyonu'na sunulan Kasım 2025 tarihli TCDD Taşımacılık AŞ raporunda "Şirketin 2024 yılı bilançosu 25 milyar 079 milyon 636 bin 706 lira dönem zararı ile kapanmıştır" denildi. TCDD’ye ilişkin Sayıştay raporunda ise "2024 yılı enflasyon düzeltme zararı ile birlikte 36 milyar 595 milyon 23 bin 239 lira dönem zararı ile kapanmıştır" ifadelerine yer verildi. Kurumun her yıl artan zararına dair herhangi bir açıklama yapmayan Bakan Uraloğlu, 2026’da yolcu sayısının yüzde 7 artmasını beklediklerini söylerken, “2025’te yüksek hızlı, anahat, bölgesel trenler ve kent içi hatlarımızda 283 milyon yolcumuza konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sağladık” ifadelerini kullandı.

6 yılda yüzde 1.574 arttı

TCDD’nin yapısı 2017’de TCDD taşımacılık ve TCDD olarak ikiye ayrıldı. Ancak iki kurumun da zararı son 6 yıldır durmadan artıyor. TCDD Taşımacılık’ın 2019’da 1 milyar 87 milyon 52 bin 678 TL olan zararı 2024’te 25 milyar 79 milyon 636 bin 706 TL’ye çıktı. TCDD’nin zararı ise aynı yıllarda 2 milyar 546 milyon TL’den 36 milyar 595 milyon TL’ye yükseldi. İki kurumun toplam zararı 2019’da 3 milyar 633 milyon 52 bin TL iken aradan geçen 6 yılda yüzde 1.574 artışla 61 milyar 674 milyon 636 bin TL oldu.