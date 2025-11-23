Sergen Yalçın yönetiminde ağır yaralar almaya devam eden Beşiktaş'ta taraftarlar isyan bayrağını çekti. Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde öne geçtiği 5 maçta 12 puan kaybetti, maç sonu tribünler çileden çıktı.

Beşiktaş tribünleri, Samsunspor maçının son dakikalarında ve bitiminde istifa tezahüratlarında bulundu.

Taraftarlar ilk olarak Serdal Adalı ve yönetimine istifa tezahüratı yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç bitiminde Sergen Yalçın'a yönelik istifa tazahüratlarında bulundu.

Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar "Sergen pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" tezahüratı da yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNE GEÇİP PUAN KAYBETTİĞİ MAÇLAR:

1-1 Galatasaray

1-2 Gençlerbirliği

1-1 Kasımpaşa

2-3 Fenerbahçe

1-1 Samsunspor