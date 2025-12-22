Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Müsabakanın hakemi Alper Akarsu'nun kararları çok tartışıldı. Yayıncı kuruluş BeINsports'ta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, kritik maçta çalınan düdükleri yorumladılar.

KAZIMCAN'IN POZİSYONUNDA KIRMIZI KARTA GEREK VAR MI?

Bülent Yıldırım: Kazımcan'ın yaptığı müdahale inanılmaz riskli. Hız var, şiddet var, yoğunluk var. Tek kurtarır yanı bilek bölgesine gelmemesi. O yüzden burada sarı kartı kabul ederim. Ancak bu hızda eğer krampon bileğe gelse doğrudan kırmızı olurdu.

Bahattin Duran: Sınırları fazla zorlamış. Bu pozisyon için şanslıymış. Çok süratli gelmiş. Çok Kontrolsüz gelmiş. Bu haliyle sınırda. Sarıyı kabul ederim.

TORREIRA iÇiN KIRMIZI KART BEKLENTiSi

Bahattin Duran: Torreira ilk sarı kartı yanlış görmüştü ama bu hareket çok net kontrolsüz bir basma. Bu hareket çok net bir sarı kart olmalıydı. Dolayısıyla 2. sarı karttan ihraç olmalıydı Torreira.

Bülent Yıldırım: Bunun yüzde 100 ikinci sarı kart olduğunu söylememiz lazım.

Deniz Çoban: Hakem aslında bunun haricinde kabul edilebilir hatalarla maçı götürdü. Bu hata önemli bir hata olarak kayıtlara geçti.

(İLK SARI KART YORUMU):

Bahattin Duran: Torreira ayağını uzattı bir faul yaptı. Gördüğü sarı karta kesinlikle katılmıyorum. Dikkatsiz şekilde ayağını uzattı ve yere bastı faul ama kontrolsüz değil. Kart yanlış.

Bülent Yıldırım: Kapsayıcı basma yok. Ayak zemine basıyor. Kontrol etmek istediğim şey hakem bunu hangi açıyla görmüş? Buradan baktığımız zaman buna sarı kart demek mümkün değil. Muhtemelen bastığını düşündü ancak çok hatalı.

Deniz Çoban: Ben de aynı fikirdeyim burada sarı kart olmaz.

TORREIRA'NIN POZİSYONUNDA FAUL VAR MI?

Bahattin Duran: Wink adımını atıyor, Torreira'da atıyor. Ben bunun kazara olduğunu düşünüyorum. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Her iki oyuncu da topa bakıyorlar ve ortada top yok. Wink normal adımlamayla devam ederken bu basma gerçekleşiyor. Asla kontrolsüz değil. Ancak Torreira'nın hareketini kısıtladığı için faul diyorum.

Deniz Çoban: Hakemde topun olduğu yere bakıyor. Burada faul de olsa sarı kart da olsa oyun devam de etse haklemi eleştiremem. Ben bunun sarı kart olduğunu düşünüyorum.

SALLAI'YE YAPILAN FAUL KART GEREKTİRİR Mİ?

Bülent Yıldırım: Riskli bir müdahaleydi. Kaydı mı kaydı evet ama belki diziyle kısıtladığı için faule katılırım. Ancak sarı kart olmadığı fikrindeyim.

Bahattin Duran: Faule katılırım. Kesinlikle sarı kart olmadığını düşünüyorum.

Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim öne doğru kayıyor kontrolsüz değil.