Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı ve Maltepe Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen “Troya Hazineleri: Please Come Back” adlı fotoğraf sergisi, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Terra Santa Manastırı’nda kapılarını açtı…

Küratörlüğünü Erkan Özdilek’in üstlendiği serginin açılışını Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Oktay Yalın yaptı. Arkeoloji dünyasında “Hazine A” olarak bilinen ünlü “Troya Hazineleri”nin yanı sıra değerli madenler veya taşlardan yapılmış yaklaşık 30 farklı eserin hikayesini yansıtan sergi, mirasın ait olduğu topraklara duyulan özlemi sanat aracılığıyla ifade ediyor.

Serginin açılışını Başkan İnan Güney ve Prof. Dr. Celal Oktay Yalın yaptı.

‘BU TOPRAKLARDA YAŞAMALI’

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, serginin ziyaretçileri topraklarımızın tarihini anlatan önemli bir yolculuğa çıkaracağını belirterek, şöyle konuştu:

“Öylesine kıymetli ve kadim topraklar üzerinde yaşıyoruz ki, bazen bir kalıntıda, bazen bir taşta ve hikayede geçmişin izlerine rastlayabiliyoruz. Burada isminden özellikle bahsetmek istediğim bir Osmanlı paşası da var. Osmanlı Devleti’nin en zor dönemlerinden birinde birçok önemli görevde bulunuyor Saffet Paşa. Onun hikayesinde devlete sahip çıkmanın topraklarımızın birikimine ve zenginliklerine de sahip çıkmak olduğunu görüyoruz. Verdiği kamulaştırma kararı ile Osmanlı Devleti adına Troya’da bulunan eserlerin mülkiyetini elinde tutmuştur. Bugün Troya Hazinelerinin bazıları topraklarımıza döndüyse bu biraz da onun sayesindedir. Tarihi eserler doğduğu topraklarda yaşamaya devam ediyorsa anlamlıdır.”

‘ÖNEMLİ BİR MESAJ VERDİK’

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Oktay Yalın da serginin önemine dikkat çekerek, şu açıklamaları yaptı: “Troya Hazineleri’nden seksenden fazla seçkinin yer aldığı fotoğraf sergisinde yurtdışına kaçırılan Troya Hazineleri’nden örnekler göreceksiniz. Bunların içerisinde halen ülkemizde, İstanbul’da sergilenmekte olan değerli parçalar da mevcut. Bugün dünyanın çeşitli yerlerine yayılan; Almanya, İngiltere, Rusya ve ülkemizde de bir bölümü bulunan eserlerin, aslında kültür hazinelerinin ait olduğu topraklara geri dönmesi mesajını vermeyi hedeflediğimiz için sergimize bir de ‘Please Come Back’ başlığını ekleyerek ‘Lütfen geri dön’ dedik.”

İŞTE HİKAYESİ

Troya Hazineleri, 19. yüzyılın sonlarında Alman tüccar ve amatör arkeolog Heinrich Schliemann tarafından Hisarlık Tepesi’nde yapılan kazılarla ortaya çıkarılmıştır. Schliemann, bu hazineleri Osmanlı yasalarına aykırı biçimde yurt dışına kaçırmış; Osmanlı Devleti hukuki girişimlerde bulunsa da eserlerin Berlin’e kaçırıldığı anlaşılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolan hazineler, 1992’de Rusya’ya savaş ganimeti olarak götürüldüğü ortaya çıkmış ve 1995’ten itibaren Moskova’daki Puşkin Müzesi’nde sergilenmeye başlanmıştır.