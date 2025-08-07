Avrupa Ligi elemelerinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş, Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi'nde devam edebilmek için bu akşam 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip maç hazırlıklarını tamamlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Dublin'e hareket ederken, TRT ekibi maçı yerinde takip etmek için İrlanda'ya gitmek istediklerini ancak vize alamadıklarını belirtti.

TRT Spor’un canlı yayınında ünlü spiker Levent Özçelik, maça ilişkin değerlendirmeler yaparken,“Rakip belli olduktan sonra İrlanda’ya muhabir gönderme konusunda taleplerimiz oldu. Ama Ada’ya vize alma konusunda bir sıkıntı var. O nedenle, oraya muhabir gönderemedik. Oradaki sıcak gelişmeleri tam olarak alamıyoruz ama basın toplantısını Anadolu Ajansı veya Beşiktaş Youtube kanalı üzerinden yayınlayacağız.” ifadelerini kullandı.