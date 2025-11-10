Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıl dönümünde tüm yurtta büyük bir saygı ve özlemle anıldı.

Saatler 09.05 geçen sirenler çaldı ve hayat durdu; vatandaşlar saygı duruşuyla Atatürk'ü andı.

TRT1'DE TEPKİ ÇEKEN PROGRAM

Matem gününde, devlet televizyonu TRT 1'de yayınlanan sabah kuşağı programında yaşananlar ise sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kanalda "Alişan ile Hayata Gülümse" adlı programda, sunucu Alişan ile katılan konuklar eğlenerek horon tepti.

"Stüdyomuzda Rize rüzgarları" alt bandıyla verilen görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

'YAZIKLAR OLSUN'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulu da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "TRT’de rezillik diz boyu! 86 milyonun vergileriyle yayın yapan TRT’nin, 10 Kasım gibi bir milletin yas gününde horon ve türkü yayınlaması sadece saygısızlık değil, ahlaksızlıktır. Bu kamu yayıncılığı değil, milletin ortak değerleriyle alay etmek, Atatürk'ün aziz hatırasına bilinçli bir şekilde saldırmaktır. Yazıklar olsun!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Söz konusu program TRT 1'in sabah kuşağında, saat 10.30'da yayınlanıyor.