TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin setinde tansiyon yükseldi. Başarılı performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Rabia Soytürk, aksiyon sahnesi çekimleri sırasında görünmez bir kazanın kurbanı oldu. Magazin dünyasının "felaket tellalı" olarak bilinen ismi Onur Akay'ın duyurduğu haber, Soytürk hayranlarını yasa boğdu.

BAŞ PARMAĞI KOPMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ!

Setten gelen bilgilere göre kaza, yüksek tempolu bir aksiyon sahnesinin çekildiği sırada meydana geldi. Bir anlık dikkatsizlik veya teknik bir aksama sonucu Rabia Soytürk'ün baş parmağı kopma noktasına geldi. Set ekibinin korku dolu bakışları arasında acı içinde kalan oyuncuya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

SET EKİBİ ZAMANLA YARIŞTI

Apar topar hastaneye kaldırılan Soytürk, acil serviste tedavi altına alındı. Onur Akay, ünlü oyuncunun sargılı fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Rabia Soytürk, aksiyon sahnesi çekimi esnasında baş parmağı kopma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan oyuncu taburcu edildi ve şükür ki sağlık durumu şu an iyi. Acil şifalar dilerim."

SAĞLIK KOLEJİ MEZUNUYDU, KENDİ SETİNDE HASTA OLDU

Kariyerine Şahsiyet dizisindeki Süveyda karakteriyle fırtına gibi başlayan ve Benim Adım Melek gibi yapımlarla devleşen 1996 doğumlu Rabia Soytürk, aslında bir Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümü mezunu. Kendi mesleği sağlık olan ünlü oyuncunun, bu kez hasta yatağında kendisinin olması hayranlarını derin bir üzüntüye sevk etti.