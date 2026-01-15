AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray’daki Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'ne katıldı.
Burada tamamı Türk mühendisleri tarafından yapılan "Robogenç" isimli robot, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'TRT Genç Kanalı'nın kumandasını getirdi.
Robotun kumandayı Erdoğan'a verdikten sonra elini kalbine götürerek "Eyvallah" şeklindeki hareketi ise dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kumandaya basmasıyla kanalın logosu belirdi ve TRT Genç Kanalı resmen yayın hayatına başladı.