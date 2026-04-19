EuroLeague Kadınlar'da Altılı Final maçında Casademont Zaragoza'yı yenen Galatasaray Çağdaş Faktoring; Spar Girona'yı devirerek final biletini alan Fenerbahçe Opet ile eşleşti.

TRT'NİN ALTYAZISI OLAY OLDU

Eşleşme 17 Nisan Cuma gününün sonlarına yaklaşırken belli oldu, TRT Spor ise haberi altyazısında "Temsilcimiz Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kadınlar Ligi yarı finalinde, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 63-56 yenerek, finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu" ifadeleriyle duyurdu.

Hatırı sayılır bir kısım Fenerbahçe taraftarı 'Temsilcimiz' ifadesinin yalnızca Galatasaray'ın önünde yer almasına tepki gösterirken; bir kesim ise Sarı-Kırmızılıların, İspanyol ekibine karşı aldığı galibiyetin ardından 'Temsilcimiz' ifadesinin kullanıldığını savundu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyadaki yorumların bir kısmı şöyle:

- "Uzatılacak bir şey yok, sonuçta gelecek maçta temsilcilerimiz diyecekler."

- "İspanyol takımı ile Türk takımı oynayınca temsilcimiz oluyor ya..."

- "Bu yazıyı hazırlayan kim ise benim ve Fenerlilerin vergisinden aldığı maaş haram olsun..."

- "Bu insan hatası mı yoksa bilinçli mi diye düşünüyorum."

- "Çok ayıp, Fenerbahçe Yunan takımı mı?"

- "Bu altyazıdan önce temsilcimiz Fenerbahçe Opet, İspanya temsilcisi Girona'yı yenip yarı finale çıktı yazısı vardı. Polemik yaratmayın ayıp."

- "Temsilcimiz ... eledi ve finalde diğer temsilcimiz .... ile eşleşti demek çok mu zor?"

Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Fenerbahçe Opet, bugün saat 21.00'de kupa için karşılaşacak. Mücadele, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.