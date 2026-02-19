TFF 1. Lig'in 26. haftasında Sarıyer ile Amed, İstanbul'daki karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip Amed'de Hasan Ali Kaldırım, 60'ıncı dakikada yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ancak pozisyondan çok, yayıncı kuruluş TRT'nin spikeri Kerem Öncel'in yaptığı yorumlar sosyal medyada gündem oldu.

Öncel, "Ben neden kart çıktığını anlayamadım. Pozisyonda adam topa da dokunmuş. Topla oynama gayreti içinde. Top yön de değiştirmiş" ifadelerini kullandı. Öncel'in bu ifadelerinin ardından sosyal medya kullanıcıları, spikerin anlatımına bu denli yorum katmasına tepki gösterdi.

Öte yandan geçen hafta sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalıp Sinan Kaloğlu'nun görevine son vererek Mesut Bakkal'ı teknik direktörlüğe getiren Amedspor, puan kaybetmeye devam ediyor. Zirve mücadelesi veren Diyarbakır ekibi, son iki haftada aldığı iki beraberlikle 4 puanı sahada bırakarak Erzurumspor'a karşı zirve avantajını kaybetti.