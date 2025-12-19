Kamu yayıncısı TRT'nin haber kanalı TRT Haber'de dikkat çeken anlar yaşandı.



TRT Haber muhabiri Muhammet Mücahit Dereli'nin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adının 'Emniyet Başkanlığı' olarak değiştirileceğini açıkladığı haber sırasında stüdyoda tartışma yaşandı. CEKETİNİ ÇIKARIP ÇALIŞANLARA FIRLATTI



Canlı yayına yansıyan görüntülerde stüdyonun arkasında bulunan haber merkezinde bir kadın çalışanın tepkili bir şekilde yerinden kalktığı, ceketini çıkararak çalışanlara fırlattığı ve 'yeter' diyerek çığlık attığı görüldü.



Söz konusu görüntülerin canlı yayına yansımasının ardından TRT yönetimi tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

