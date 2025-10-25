TRT Tabii platformu için çekilen 'Onbeşliler'in çekimleri Tokat'ta devam ediyor. Geçen gün dizinin setinde bir kaza taşandı.

Başrol oyuncularından İsmail Ege Şaşmaz'ın apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimlere ara verilip hastaneye giden Şaşmaz'ın sol işaret parmağında kırık tespit edildi. İlk müdahalenin ardından oyuncu İstanbul’a geldi.

AMELİYAT OLDU

İsmail Ege Şaşmaz Nişantaşı’nda özel bir hastanede ameliyata alındı. Bir saat süren ameliyatın ardından Şaşmaz'a doktor iki hafta rapor verdi.

Hastanede Aytaç Şaşmaz da abisini yalnız bırakmadı.