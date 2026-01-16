Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Beştepe’de düzenlenen TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği’nde Türk mühendisler tarafından üretildiği söylenen 'Robogenç' isimli robottan kumanda almıştı.

TRT'NİN PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU

TRT Haber'in sosyal medya hesabından da paylaşılan videoda robotun Türk mühendisler tarafından geliştirildiği vurgulanmıştı. O robotun Çin tarafından geliştirildiği ve 13 bin 500 dolara satıldığı ortaya çıktı.

Erdoğan dün TRT Genç kanalının açılışını yaptı. Erdoğan, Türk mühendisler tarafından tasarlandığı öne sürülen RoboGenç’ten kumandayı alarak düğmeye bastı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

13 BİN 500 DOLARA SATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Robogenç denilen ve Türk mühendisler üretti denilen robotun Çin ürünü olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada kullanıcılar tarafından tespit edilenlere göre bu robot Çin merkezli Unitree Robotics'in G1 adlı insansı robotu.