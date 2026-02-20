Hafta başında gerçekleştirilen operasyon kapsamında Ayvalık’tan İstanbul’a getirilen Hacıoğlu, savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı. Ancak yaşanan gelişmeler, dizinin çekim takvimini doğrudan etkiledi ve set çalışmalarına ara verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, oyuncunun ifadesinde yasaklı madde kullandığını kabul ettiği öne sürülürken, test sonuçlarının henüz açıklanmadığı öğrenildi.

Yeni Başrol Arayışı Başladı

Motto Yapım imzası taşıyan ve senaryosu Ali Kara tarafından kaleme alınan dizide, yeni bir başrol oyuncusunun belirlenmesi için çalışmalar hız kazandı. Yapım ekibinin, hikâyeyi farklı bir karakter üzerinden sürdürme seçeneğini değerlendirdiği belirtiliyor.

Senaryoda revizyona gidilmesi de gündemde. Bu kapsamda mevcut kurgu üzerinde değişiklik yapılabileceği ifade ediliyor.

Yayın Takvimi Belirsizliğini Koruyor

Dizinin iki haftalık stok bölümünün hazır olduğu öğrenilirken, önümüzdeki süreçte yayın planlamasının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Yapım şirketinin ve TRT yönetiminin alacağı karar doğrultusunda hem oyuncu kadrosunda hem de senaryoda önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.

TRT1’in dikkat çeken projelerinden biri olan “Cennetin Çocukları”nda yaşanan bu gelişmeler, kanalın yayın stratejisi açısından da yakından izleniyor.