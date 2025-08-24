Yılbaşından bu yana 6000 öğrencinin vizesi iptal edildi. Bu rakam, geçen yılı tam dört katı. Ayrıca ülkede bulunan 55 milyon yabancının „oturumlarının“ sürekli kontrol edileceği açıklandı. Daimi kontroller ve vize iptalinde, herhangi bir uygunsuzluk belirtisi bile yeterli olacak. Ayrıca izin verilen kalış süresini aşanlar, suç faaliyetleri, kamu güvenliğine yönelik tehditler, terör örgütüne destek ya da katılım halinde vizeler ya da oturumlar iptal edilecek.

Vize görüşmeleri sırasında ise sosyal medya hesaplarının tamamen açılması, telefondaki gizlilik ayarları ve kişisel bilgileri koruma uygulamalarının kaldırılması gerekiyor. Ülkeden girişte de aynı şeyler talep edilebilecek. AB üyesi ülkelerine vize uygulanmıyor ancak onlar da, ABD içinde basit suçlara karışsa bile, bir dahaki seferde ülkeye girişleri engellenebilecek.