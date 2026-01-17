Ankara'da yaşayan Necla Özmen, biyolojik babasının ABD Başkanı Donald John Trump olduğunu ileri sürerek, Ankara 27'nci Aile Mahkemesi'nde 25 Eylül'de babalık davası açtı. Özmen dava dilekçesinde, 1970 doğumlu olduğunu, nüfusta Satı ve Dursun Özmen'in çocuğu olarak göründüğünü belirtti.

Özmen, Dursun Özmen'in 2019 yılında vefat ettiğini, kendisini büyüten Satı Özmen'in 2017 yılında gerçeği kendisine anlattığını ifade etti. Necla Özmen, Satı Özmen'in hastanede ölü bebek dünyaya getirdiğini, aynı anda doğum yapan ve o dönem yasak ilişki sonucu Trump'tan hamile kaldığını söyleyen Sophia isimli kadının dünyaya getirdiği bebeği ise kendisine verdiğini anlattığını ileri sürdü.

Necla Özmen, babasının tespit edilmesi için DNA testi yapılması talebinde bulundu. Mahkeme ise 10 Ekim tarihli kararında davanın reddine karar verdi.

Günlerdir gündemden düşmeyen Necla Özmen şimdi de 'Hayrettin ile Kaos Show' programına konuk oldu. Özmen "İnanması güç gibi geliyor ama gerçek. Yıllar önce bir Türk aileye bırakılmışım. Beni büyüten anneden öğrendim. Trump zaten biliyor, ona ulaşmak için bu yolu seçtim" ifadelerini kullandı.

Programdaki teyzelerden biri de Necla Özmen'in yüz falına baktığını yüzde 99 Trump'ın kızı olduğunu söyledi ve"kan testine gerek yok" dedi.