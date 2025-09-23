Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül günü ABD Başkanı Trump ile önemli bir görüşme yapacak. Ankara kulislerinde bu görüşme öncesi Erdoğan’dan beklentiler dile getiriliyor. Görüşmenin sadece Boeing uçak alımı ile sınırlı kalmaması Erdoğan’ın Trump’tan ‘’Soykırımcı İsrail’i durdurması, Gazze’ye otel projesinden vazgeçmesi, İsrail’in Rum Kesimi ve Suriye’deki tahriklerini önlemesi ve PKK’ya desteği kesmesi’’ konularını dile getirmesi isteniyor.

Bu görüşme öncesi otomobil dâhil ABD menşeli bazı ürünlere Rahip Brunson krizi sırasında konulan ek vergiler kaldırılarak Trump’a jest de yaptık. Vatandaşlar ise ‘’Jest yapan taraf hep biz oluyoruz, parasını verip hâlâ alamadığımız F-35 uçaklarımız nerede?’’ diye soruyor.

DEĞERLİ DOSTUM TRUMP

Erdoğan ABD’ye hareket ederken bu konuda ‘’25 Eylül Perşembe günü Washington’da değerli dostum Trump ile görüşeceğim, ikili işbirliğimiz ve bölgesel meseleler görüşmemizin üst sıralarında yer alacak. Coğrafyamızda kan ve gözyaşının durması için çalışacağız” dedi.

Erdoğan BM Genel Kurul toplantısında Gazze konusunu da dile getireceğini söyledi, ancak bu konuyu Trump ile görüşüp, İsrail’i durdurması talebinde bulunma konusundan bahsetmedi. Ankara kulislerinde Erdoğan’ın Trump ile yapacağı görüşmede şu konuları da dile getirmesi isteniyor:

- ABD’ye 1.4 milyar dolar ödeme yapmamıza rağmen F-35 programından çıkarıldık.

- ABD’den 40 adet F-16 ile diğer savaş uçakları için yaklaşık 80 modernizasyon kiti istedik; hâlâ gelmedi.

- İsrail’in Gazze soykırımı sürüyor, bunu da ABD destekliyor. Erdoğan, İsrail’den vahşetin durmasını ve otel projesinin iptalini istesin.

- İsrail Kıbrıs Rum Kesimi’ne 150 km menzilli Barak MX hava savuna sistemi verdi, Rumlar silahlanıyor.

- ABD Larnaka Mari’deki Florakis Deniz Üssü ile Baf’daki Papandreu Üssü’nde konuşlanarak Rum Kesimi’ne destek oluyor.

- ABD’nin Türkiye’ye silah satışını Türk-Yunan ilişkilerine bağlama çabaları var.

- ABD petrol şirketlerinin Doğu Akdeniz’de KKTC’ye ait münhasır ekonomik bölgesi civarında Rumlarla ortak petrol ve doğal gaz araması.

- ABD Suriye’de terör örgütü PKK’ya desteğini kessin.