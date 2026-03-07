İran Savaşı’nın 7’nci gününde karşılıklı saldırılar devam ederken, Beyaz Saray’dan ilginç görüntüler geldi.

Trump’ın çalışma ofisini ziyaret eden Evanjelist din insanları, birbirlerine ve Trump’a dokunarak dua etti. Başkanlık Personel Ofisi Direktörü Dan Scavino’nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde “Merhamet ve Trump’ı korumanı diliyorum. Askerlerimizin ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm kadın ve erkeklerin üzerine merhametini diliyorum.” ifadesi kullanıldı. Sosyal medya kullanıcıları evanjelistlerin ABD’de laik anayasa düzenini ortadan kaldırdığını söyleyerek, “Kilise-develt ayrımının olması gerektiğini” savundu.

İsa’nın son yemeği benzetmesi Trump’ın dua görüntüsü Menzilcilerin yandaki görüntüsüne de benzetildi. Menzilciler tövbe seansında iplerle böyle görüntü vermişti.

ABD’de Evanjelist siyaset karmaşası

Evanjelistler radikal Hristiyan grupların teolojik inançlarına dayanan güçlü bir “siyonist” destek temeline dayanıyor. Evanjelistler, İsrail’in varlığını ve vaat edilen toprakları (Nil’den Fırat’a) kutsal bir zorunluluk olarak görüyor ve “Tanrı’yı kıyamete zorlama” inancıyla, Yahudilerin tüm bölgeye hakim olması için yoğun destek veriyor. Bu yüzden ABD’li Evanjelistler İsa’nın Yahudi Mesih olduğu teolojisiyle İsrail’e hizmet vermeyi dini bir yükümlülük görüyor. Mesih gelmeden önce üçüncü Süleyman Tapınağı’nın inşa edilmesi fikrini destekliyorlar