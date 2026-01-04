ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılmasına en sert tepkilerden biri New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'den geldi.

Mamdani sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada operasyonun hukuksuzluğuna vurgu yaptı.

‘EGEMEN BİR MİLLETE TEK TARAFLI SALDIRI’

Olaylar hakkında bilgilendirildiğini belirten Mamdani, ABD yönetiminin hamlesini şu sözlerle eleştirdi:

“Egemen bir millete tek taraflı saldırmak, bir savaş eylemi ve federal ve uluslararası hukukun ihlalidir.”

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK BARİZ GİRİŞİM"

Mamdani, operasyonun sadece dış politikayı değil, kendi şehrini de etkilediğine dikkat çekti.

“Rejim değişikliğine yönelik bu bariz girişim, sadece yurtdışındaki insanları değil, New York’u evi kabul etmiş insanları da doğrudan etkilemektedir” ifadelerini kullanan Mamdani, önceliğinin New Yorkluların güvenliği olduğunu ve süreci yakından takip edeceğini belirtti