ABD Federal Temyiz Mahkemesi'nin kararı Donald Trump yönetimi döneminde yürürlüğe giren ve hukuka aykırı olduğu tespit edilen gümrük vergilerinin iade edilmesinin önünü açtı.

İthalatçı firmaların, ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarifelerle ilgili hükmünün ardından sunduğu "mahkeme emrinin derhal çıkarılması" talebi mahkemece haklı bulundu.

Hükümetin iade sürecini durdurmak veya geciktirmek için Cuma günü yaptığı karşı başvuru ise reddedildi.

YÜKSEK MAHKEME 'YASA DIŞI' BULDU

CNBC-e'nin haberine göre; davanın temelini, Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında hayata geçirdiği tarifeler oluşturuyordu.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, 28 Mayıs 2024'te bu uygulamaların başkanlık yetkisini aştığına karar vermişti.

ABD yönetimi bu kararı temyize taşımış, ancak süreç boyunca Federal Temyiz Mahkemesi ve son olarak 20 Şubat'ta ABD Yüksek Mahkemesi, söz konusu yasanın Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmederek uygulamayı "yasa dışı" olarak tescillemişti.

90 GÜNLÜK EK SÜRE İSTEMİŞLERDİ

İade sürecini yönetmekle yükümlü olan ABD Adalet Bakanlığı, 27 Şubat'ta sunduğu dilekçeyle mahkemeden 90 günlük ek süre talep etmişti.

Hükümet avukatları, iade sürecinin oldukça karmaşık olduğunu ve geçmişte benzer işlemlerin yıllarca sürdüğünü belirterek, sürecin aceleye getirilmesinin bir 'kaosa' yol açabileceğini savunmuştu.

Ancak Federal Temyiz Mahkemesi, iadelerin ertelenmesi yönündeki bu savunmayı kabul etmeyerek mahkeme emrinin gecikmeksizin uygulanmasına karar verdi.