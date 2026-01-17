ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ı satın alma hedefi doğrultusunda sekiz ülkeye vergi getirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Grönland’a asker gönderme kararı alan Danimarka, Norveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, Fransa ve İsveç'e yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararı aldığını duyurdu.

Anlaşma olmaması durumunda bunun yüzde 25'e çıkarılacağını da bildiren ABD Başkanı, "Bu vergi, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınması için bir anlaşmaya varılana kadar ödenecektir" ifadelerini kullandı.