The New York Post'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "ABD ile İran arasında yapılacak ikinci tur görüşmelere ilişkin “iyi haberler” en erken Cuma günü gelebilir" duyurusunu yaptı.

İslamabad’daki kaynaklar, Tahran ile yürütülen olumlu arabuluculuk çabalarını öne çıkararak, önümüzdeki “36 ila 72 saat” içinde yeni barış görüşmeleri yapılma olasılığını yeniden gündeme getirdi.

Pakistan'a göre görüşmeler, en geç Cuma gününe kadar başlayabilir. NYPost'a konuşan Trump, bir kısa mesajda “Bu mümkün!" diye cevap verdi.

Bu yeni gelişme, ABD başkanının, "İran’ın bölünmüş liderliğinin birleşik bir öneri sunabilmesi için mevcut ateşkes süresini uzatacağını" açıklamasından bir gün sonra geldi.

TRUMP SALI GÜNÜNE KADAR ZAMAN VERDİ

Axios'a göre Trump, "İran’ın kendi içindeki siyasi bölünmeleri sonlandırıp ortak bir karşı teklifle masaya oturması için" Tahran yönetimine 5 gün süre tanıdı.

ABD basınına göre İran hükümeti arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor. Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Parlamento Sözcüsü Muhammed Bakır Galibaf'ın fiilen yönettiği İran hükümeti savaşın nasıl biteceği konusunda anlaşamıyor ve bu durum görüşmeleri kilitliyor.

ABD basını iddiasına göre dini lider Mücteba Hamaney sessizliğini korurken Devrim Muhafızları generalleri ile sivil müzakereciler strateji konusunda birbirine girdi.

ABD'li yetkililer Salı günü uzatılan ateşkesin sonsuza dek sürmeyeceğini söyledi. Yetkili, "Trump, İranlıların kendilerine çeki düzen vermeleri için üç ila beş günlük ek bir ateşkes süresi tanımaya hazır ancak bu durum ucu açık bir süreç olmayacak" dedi.

Buna göre Washington, kendisine İran'ın zenginleştirimiş uranyumunu teslim edecek yetkili bir lider arıyor. Anlaşmanın imzalanmasından sonra İran içindeki bölünmeden dolayı uranyumun teslim edilmemesi ihtimali ortadan kaldırmak istiyor.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI PİSTTE BEKLETİLDİ

Bir Amerikalı yetkili "İran içerisinde müzakereciler ile ordu arasında tam bir kopuş yaşandığını gördük. Üstelik hiçbir tarafın şu an yanıt vermeyen dini lidere erişimi bulunmuyor" dedi.

Bu çatlak geçen Cuma günü Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Hürmüz Boğazı'nı açma vaadine ordunun karşı çıkmasıyla krize dönüştü. Devrim Muhafızları bu kararı uygulamayı reddetti ve Arakçi’ye karşı kamuoyu önünde saldırıya geçti.

Beyaz Saray için son 48 saat tam bir hayal kırıklığına dönüştü. Başkan Yardımcısı Vance barış görüşmeleri için Pakistan’a gitmek üzere valizlerini hazırlamış bekliyordu.

Ancak Tahran'daki generallerin sivil temsilcilerin seyahatine izin vermemesi üzerine Air Force Two uçağı pistte saatlerce bekletildi.

GALİBAF'TAN NET UYARI

İran hükümetinden bu iddiaya yönelik bir açıklama gelmezken, Parlamento Başkanı Galibaf X üzerinden açıklama yaptı.

Galibaf, "Trump, abluka uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek, kendi zihninde bu müzakere masasını bir teslimiyet masasına dönüştürmeyi ya da yeniden savaş açmayı meşrulaştırmayı amaçlıyor. Şiddet tehdidi altında müzakereleri kabul etmeyeceğiz ve son iki hafta boyunca savaş alanında yeni hamleler yapmaya hazırlandık" diye konuştu.