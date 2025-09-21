Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Paylaşımında Afganistan'a uyarıda bulunan Trump, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak." dedi.

Trump, İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün önemine işaret ederek, "Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması." demişti.

Trump, daha önceki açıklamalarında da eski Başkan Joe Biden yönetimini, Bagram Hava Üssü'nü Çin'in kontrolüne terk etmekle suçlamıştı.

BAGRAM'IN TARİHİ

ABD’nin çekilmesinden önce Afganistan’da 2 bin 500 Amerikan askeri ve NATO birlikleri görev yapıyordu.

Bagram üssü ise 1950’lerde inşa edildi, 1979-1989 Sovyet işgali sırasında önemli bir askeri merkez haline geldi ve 2001’den itibaren ABD’nin kontrolüne geçti.

Buradaki ABD askerleri bu esnada demokratik Afgan hükümetini eğitiyor ve bölgede altyapı çalışmaları da yürütüyordu.