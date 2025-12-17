ABD Başkanı Donald Trump, dün yayınladığı sosyal medya paylaşımında "Venezuela'yı tamamen kuşattığını" duyurmuş, Karayip ülkesinin hava ve deniz trafiğini kapattığını söylemişti.

Trump, açıklamasında "Venezuela, Güney Amerika tarihinin en büyük filosu tarafından tamamen kuşatılmış durumda. Bu filo giderek büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacak" dedi.

ABD Başkanı, bu operasyonlarının en önemli sebebi olarak Venezuela'dan ABD'ye taşınan uyuşturucuları gösteriyor.

Venezuela'da üretilerek ABD'ye deniz ve kara yolundan sokulduğunu iddia ettiği fentanil isimli uyuşturucu maddeyi 'kitle imha silahı' ilan eden Trump, Venezuela Başkanı Nicolas Maduro rejimini de "yabancı terörist örgüt" olarak tanıdı.

Ancak Trump, aynı açıklamada aslında derdinin uyuşturucu olmadığını da gösterdi. Trump, açıklamasında, "önceden bizden çaldıkları tüm petrol, arazi ve diğer varlıkları Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edene kadar devam edeceğiz" dedi.

Peki, Trump 'Venezuela'nın çaldığı Amerikan varlıklarından' bahsederken, tam olarak neyi kast ediyor?

TRUMP ASIL İSTEĞİ BELLİ OLDU

Eski Venezuela Başkanı Hugo Chavez'in rejimi, 1 Mayıs 2007'de aldığı kararlara ülkesindeki tüm petrol rezervlerini resmen kamulaştırmıştı.

Yabancı firmaların ülkeyi sömürmesini gerekçe gösteren Chavez, çoğunluğu ABD ve İngiliz menşeili şirketleri sınırdışı etmiş ve bu şirketlerin işlettiği petrol sahalarına devlete bağlı işçiler atamıştı.

Chavez, o dönemde "ABD'nin Venezuela'da yeri yok" diyerek Bush hükümetinin tekrar iletişim kurma çabalarını reddetmişti. Şimdi Trump, Chavez'in kamulaştırdığı varlıkları geri istiyor.

Bu, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela'da tonlarca petrol çıkartan yataklar anlamına geliyor.

Uzmanlar, Nicolas Maduro'nun bu isteği yerine getirmesi halinde kendi hükümeti tarafından hedef alınacağını öngörüyor.

Nitekim böyle bir karar, ABD tarafından terörist ilan edilen ve başına 50 milyar dolar ödül konulan Maduro'ya hiçbir güvence sağlamıyor.

Şimdi herkesin merak ettiği, Trump'ın "yakında olacak" dediği kara operasyonlarının ne zaman başlayacağı.