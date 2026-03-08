ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlar karşılıklı saldırılarla şiddetini artırırken, ABD Başkanı Donald Trump’tan bölgedeki dengeleri sarsacak bir açıklama geldi. İran ordusunun teslim olma noktasına geldiğini savunan Trump, savaşın sonunda bölge haritasının kalıcı olarak değişebileceğinin sinyalini verdi.



Başkan Trump, operasyonun ilk haftasında İran ordusuna telafisi zor zararlar verdiklerini ileri sürdü. Askeri bilançoyu paylaşan Trump, "Donanmalarını ve 44 gemilerini tamamen yok ettik. Hava kuvvetlerini, tek bir uçak kalmayacak şekilde saf dışı bıraktık. Füzelerinin büyük bir kısmını imha ettik; artık eskisi gibi füze saldırısı gerçekleştiremiyorlar. Füze üretim tesislerini ve İHA kapasitelerini de çok sert vurduk," ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY YÖNETİM HEDEFTE



Saldırıların sadece askeri tesislerle sınırlı kalmadığını belirten Trump, operasyonlarda İran lideri Ali Hamaney de dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkilinin etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, Tahran yönetiminin komuta kademesinde büyük bir boşluk oluştuğuna dikkat çekti.

"SALDIRILAR BİTTİĞİNDE İRAN HARİTASI AYNI KALMAYACAK"



Operasyonun ne kadar süreceğine dair kesin bir takvim vermeyen Donald Trump, stratejik bir soruya verdiği yanıtla gündeme oturdu. "İran'a yönelik saldırılar bittikten sonra ülke haritasının aynı kalacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna Trump, önce "Bunu kesin olarak söyleyemem," dese de hemen ardından "Ama muhtemelen hayır," cevabını vererek savaşın nihai hedefinin rejim değişikliğinden öte, coğrafi bir değişim olabileceğini ima etti.