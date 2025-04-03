Tüm dünyayı etkisi altına olan, ABD Başkanı Donald Trump'ın onuruna 'ABD'nin kurtuluş günü' ilan ettiği tarifelerden sonra, Başkan'dan ilk yorum geldi.

Kendisine ait olan sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaşım yapan Trump, dünya ülkelerine karşı başlattığı ekonomik taarruzu bir ameliyata benzetti.



Truth Social gönderisinde Trump, "Ameliyat sonra erdi! Hasta canlı ve iyileşiyor. Tanıma göre hasta eskisinden çok daha güçlü, büyük, iyi ve dirençli olacak. Amerika'yı yeniden büyük yap!" ifadelerini kullandı.

OLAN, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE OLDU

Gelişmekte olan ülke piyasaları, ABD'nin geçirdiği 'ameliyattan' en hasarlı çıkanlar oldu. ABD'nin duyurduğu yeni gümrük vergilerinin ardından bu ülkelerde sert düşüşler yaşandı.

Hisse senetleri ve para birimleri, küresel ticaretin baskı altına girmesi ve resesyon korkularının artmasıyla geriledi. MSCI'nin gelişmekte olan piyasalar hisse senetleri endeksi yüzde 0.7 düştü. Para birimleri endeksindeyse yüzde 0.1'lik bir kayıp görüldü. Her iki gösterge de son üç haftanın en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticaretin tüm taraflarına yönelik yeni gümrük vergilerini açıklarken sert ifadeler kullandı. Trump, "Bütün ülkelerden gelen mallara en az yüzde 10 oranında vergi uygulanacak" dedi. Ayrıca bazı ülkelere bu oranın üzerine çıkılacağını ve mütekabiliyet esasının gözetileceğini belirtti.

EKONOMİK YAVAŞLAMA YOLDA

ABD'nin yeni ticaret önlemlerinin dünya genelinde ekonomik yavaşlamaya neden olacağı görüşü güç kazanıyor. Artan vergilerle birlikte enflasyon beklentisi yükselirken, yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldi.

Altın fiyatları artarken bazı gelişmekte olan ülkelerin para birimleri toparlandı. Güney Afrika randı önceki günkü düşüşten sonra bir miktar yükseldi ancak ülkenin borsası yüzde 2 geriledi.

Otomotiv ihracatçısı olan Güney Afrika, yeni düzenlemelerle yüzde 30 vergiye tabi olacak. Orta ve Doğu Avrupa piyasalarında da düşüşler görüldü.