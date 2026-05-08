ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta geçici ateşkes konusunda tarafların uzlaştığını duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak ateşkes kapsamında tüm askeri faaliyetlerin durdurulacağını belirtti.

Trump açıklamasında, ateşkesin her iki ülkeden toplam 1000 savaş esirinin karşılıklı takasını da içerdiğini ifade etti. Sürecin kendi girişimiyle ilerlediğini vurgulayan Trump, Vladimir Putin ve Volodimir Zelenski’nin ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

ABD Başkanı, “Umarım bu gelişme uzun süredir devam eden savaşın sona ermesi için önemli bir başlangıç olur” değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca, taraflar arasındaki diplomatik temasların sürdüğünü belirterek, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Öte yandan Rusya daha önce, Zafer Günü nedeniyle 8-9 Mayıs tarihlerinde geçici ateşkes ilan etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı zaferinin yıl dönümü dolayısıyla çatışmaların geçici olarak durdurulacağı belirtilmişti.