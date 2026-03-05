İsrail'in ABD ile birlikte İran'a yönelik düzenlediği askeri operasyon Batı ittifakı içindeki çatlağı gözler önüne serdi.

Donald Trump yönetimi, Avrupalı müttefiklerinden beklediği güçlü ve ortak askeri desteği bulamadı.

NATO içinde farklı seslerin yükselmesiyle birlikte birçok Avrupa ülkesi operasyonlara doğrudan katılmak yerine mesafeli bir tutum sergilemeyi tercih etti.

İSPANYA'DAN REST GELDİ

En dikkat çekici çıkış, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yönetiminden geldi.

Madrid yönetimi, ABD'nin ülkedeki askeri tesisleri İran'a yönelik operasyonlarda kullanmasına izin vermedi.

Sánchez, yaptığı açıklamalarda ülkesinin yeni bir savaşa dahil olmak istemediğini vurgulayarak “savaşa hayır” mesajı verdi.

İNGİLTERE OPERASYONA KATILMADI

ABD'nin "yakın müttefiki" olan Birleşik Krallık ise dengeli bir yol izlese de operasyonlara tam kapsamlı bir askeri katılım konusunda temkinli davrandı.

AVRUPA SAVAŞIN BÜYÜMESİNDEN 'ENDİŞELİ'

Birçok Avrupa ülkesinde de İran ile doğrudan bir savaşın daha geniş bir bölgeye yayılacağı endişesi mevcut.

Bu durum, NATO içinde son yılların en belirgin görüş ayrılıklarından biri yorumlanmasına yol açtı.