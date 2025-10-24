ABD Başkanı Donald Trump'ın gözünde barış, onun sayesinde oldu. ABD Başkanı kendi anlattığına göre Arap ülkelerini ikna etmek için kavga üzerine kavga verdi.

Katar'ı, Suudi Arabistan'ı, Mısır'ı ikna etti. Erdoğan'la görüşerek Hamas'ı da barışa kattı. Öyle ki kendi söylediğine göre "3 bin yıldır süren bir savaşı" tek celsede çözmeyi başardı.

Trump tam Orta Doğu'ya sırtını dönmüş, Rusya'ya odaklanmaya hazırlanırken, Beyaz Saray'a bir haber geldi. İsrail ateşkes bozdu, sonra Gazze'ye yardım girişini önledi.

Trump yorum yapmaktan kaçındı. Bunun üzerine Türk heyetinin Gazze'ye girişini engelledi. En son olarak da Batı Şeria'nın ilhak edilmesi oylanacaktı.

Trump'ın sonunda sabrı taştı: "Öyle bir şey olursa, İsrail tüm ABD desteğini kaybeder" dedi.

Trump adına konuşan bir ABD yetkilisi ise zaten net olan Trump'tan çok daha net konuştu: "Eğer Netanyahu bu barışı s...se, Trump da onu s..."

ABD BAŞKAN YARDIMCISI 'ÇOK APTALCA BİR HAMLE'

Trump, Beyaz Saray'ın üst düzey isimlerini Tel-Aviv'e diplomatik bir çıkartma yapmakla görevlendirdi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan yardımcısı J.D. Vance, İsrail'e gitti.

Netanyahu Vance’e bunun sadece bir “ön oylama” olduğunu ve ilerlemeyeceğini söyledi. Ancak Vance bu açıklamadan tatmin olmadı

Kamu yayıncısı Kan’a göre “Ben buradayken bu olamaz” diyerek tepki gösterdi. Vance daha sonra havalimanında yaptığı açıklamada “Bana bunun sembolik bir siyasi hamle olduğu söylendi ama eğer öyleyse bu çok aptalca bir hamleydi ve şahsen hakaret olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Rubio ise "Trump böyle bir planı asla desteklemez. Bu plan barışı tehlikeye atıyor" diye konuştu.

'BİZE JOE BİDEN'MIŞIZ GİBİ DAVRANAMAZSINIZ'

Netanyahu'nun şikayetlerine rağmen Batı Şeria'nın ilhakı hızla rafa kaldırıldı. Trump geçen ay İsrail’in bu yönde bir adım atmasına izin vermeyeceğini açıkça söylemişti.

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili The Times of Israel’e “İsrailliler bize Joe Biden’mışız gibi davranamaz” dedi.

Yetkili, adının gizli tutulmasını isteyerek konuştu. Bu sözler, 2010’da dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın İsrail ziyareti sırasında Doğu Kudüs’te konut inşaatı duyurusuyla yaşanan diplomatik krizi hatırlattı.

Başka bir Amerikalı yetkili ise Netanyahu’nun Gazze’deki ateşkes ve rehine anlaşmasını tehlikeye atması halinde Trump’ın çok sert karşılık vereceğini söyledi.

Trump Beyaz Saray’da “Batı Şeria hakkında endişelenmeyin. Endişelenmeyin. İsrail gayet iyi gidiyor. Bu konuda hiçbir adım atmayacaklar” ifadelerini kullandı.