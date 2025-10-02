ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas için sunduğu barış planı, tehditle birlikte gelmişti.

Trump, "ya Hamas bu teklifi 3 ila 4 gün içinde kabul eder, ya da sonuçlarına katlanır" uyarısını yapmıştı.

Bu tehdidini unutmayan ABD Başkanı, hazırlıklara başladı. ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald R. Ford, Salı günü Akdeniz'e Cebeli Tarık üzerinden giriş yaptı.

Gerald R. Ford, Cebeli Tarık'tan geçmeden önce (01/10/2025)

Geminin önünde keşif uçakları güvenlik için geçiş yaptı. Bu esnada gemiyi takip eden 'saldırı filosuna' bağlı USS Roosevelt, İtalya'da bakım yaptırdı.

20 maddelik savaş planını sunan Trump, savaş planını da hazırlamaya başladı. ABD, sessizce büyük bir askeri eyleme hazırlık yapıyor.

SES YOK, SİLAH VAR

ABD'den geminin Akdeniz'e konuşlanması konusunda bir açıklama gelmedi. Ancak Hamas'ın teklifi değerlendirmesi için iki günü kaldığı hatırlatıldı.

Gemiden önce ABD'nin onlarca Stratejik Yakıt İkmal uçağı ABD'den kalkarak Katar'daki El-Üdeyde üssüne konuşlandı.

ABD Stratejik İkmal Uçakları, Türkiye üzerinden geçiyor (01/10/2025)

Dün ise İran'ın nükleer tesislerini bombalayan B-2 Hayalet bombardıman uçaklarının Atlantik üzerinden Avrupa'ya doğru uçtuğu görüntülendi.

ABD resmi bir açıklama yapmamasına rağmen Orta Doğu etrafında büyük bir askeri yığınak yaptı. Bu yığınağın amacı ise gelecek günlerde belli olacak.