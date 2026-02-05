Fransa, Avrupa Birliği liderlerinin toplanacağı Avrupa Birliği zirvesinde Euro’nun dolar karşısındaki yükselişini gündeme getirmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB zayıflayan rekabet gücünü artırmak amacıyla Euro'yu dolara karşı rekabet edecek bir para birimine dönüştürmek için harekete geçiyor.

Bu dönemde Euro'nun gücüne güç katmak için atılan tek adım bu değil. Avrupa Birliği liderleri Davos'ta Birlik içinde bürokrasiyi kaldırarak ekonomiyi birleştirmek için mutabık oldu.

Euro, dolar karşısında yeni bir rakip olarak adım adım geliyor. Benzer adımlar Çin tarafından da atılırken dolara 3 kıtada yeni rakipler çıkıyor.

ENFLASYON SORUNU

AB ülkeleri, özellikle ABD ve Çin’in savunma sanayisi ile nadir toprak elementleri konusundaki bağımlılıkları koz olarak kullanması üzerine kendi ekonomilerini güçlendirerek bağımsız hale gelmek istiyor.

Zirvede ekonomiyi canlandırmak ve savunma açıklarını kapatmak ana hedef haline geldi. Fransa da Avrupa'nın savunma ve ekonomik bağımsızlığı için attığı adımlarda önderlik eden ülke konumunda.

Anca Euro’nun dolar karşısındaki rallisi, Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyonu yüzde 2’nin altına çekme hedefi için ciddi bir risk oluşturuyor.

Güçlü bir para birimi ithalat maliyetlerini düşürse de ihracatçılar üzerinde baskı kurarak ekonomik büyümeyi yavaşlatabiliyor.

EURO HACMİ ARTACAK

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro’nun uluslararası rolünü güçlendirmenin önemini vurguladı.

Lagarde, açıklamasında "Ticari faturalandırmada euro kullanımının artması, ihracatçılar için işlem maliyetlerini azaltacak ve euro bölgesindeki fiyatları döviz kuru dalgalanmalarından koruyacaktır" diye konuştu.

Siyasetçiler, para birimi türbülansından kaçınmak için dolar bağımlılığını azaltmayı ve Euro ile yapılan işlem hacmini artırmayı hedefliyor.