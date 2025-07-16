ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini yoğunlaştırdı ve merkez bankasının Washington'daki genel merkezinin 2,5 milyar dolarlık tadilatının görevden alınma gerekçesi olabileceğini öne sürdü. Aynı zamanda, Powell'ın görev süresi Mayıs 2026'da sona erdiğinde olası bir halef olarak Hazine Bakanı Scott Bessent'i gösterdi.

Powell'ı kişilik ve muhakeme yoksunu olarak tanımlayan Trump, "Bence berbat biri," dedi. Trump, Fed'in tarihi binasının maliyetli bir şekilde yenilenmesine atıfta bulunarak, "Onu yaşamak için bir saraya ihtiyaç duyan bir adam olarak görmedim" diye ekledi.

POWELL'IN KOVULMASINA YÜKSEK MALİYET GEREKÇESİ

Muhabirlerin maliyet aşımlarının kovulabilir bir suç olup olmadığı sorusuna Başkan, "Bence bir bakıma öyle" yanıtını verdi.

İlk olarak 2017 yılında 1,9 milyar dolar maliyetle onaylanan yenileme projesi, asbest, zehirli toprak kirliliği ve yüksek su seviyesi gibi beklenmedik zorluklar nedeniyle 2,5 milyar dolara yükseldi. Powell, Fed'in genel müfettişinden projeyi gözden geçirmesini isterken, Senato milletvekilleri de kısa bir süre önce aşırı harcama olarak gördükleri bu konuda Powell'ı sorguya çekti.

Trump'ın sözlerine rağmen hukuk uzmanları, Trump'ın para politikası veya yenileme kararları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle bir Fed başkanını görevden alamayacağını vurguluyor. Yine de bu söylemler, yatırımcı güveninin temel taşlarından biri olan merkez bankasının bağımsızlığına ilişkin endişeleri artırdı.

Trump, faiz oranlarının "yüzde 1'in altında" olması gerektiğini iddia ederek Powell'a faiz oranlarını düşürmesi için acımasızca baskı yaptı. Ancak Fed yetkilileri, birçok ekonomistin tüketici fiyatlarını yükselttiğini söylediği yüksek enflasyon ve Trump'ın kendi gümrük vergisi politikasından kaynaklanan belirsizlik nedeniyle faiz oranlarını yüzde 4,25- yüzde 4,5 aralığında sabit tuttu.

Artan gerilimin ortasında Trump, Powell'ın yerine Bessent'in gelebileceğini ima etti. "O da bir seçenek ve çok iyi biri" diyen Trump, Bessent'in Hazine'deki mevcut çalışmalarını da övdü. Bessent daha sonra Bloomberg'e Powell'ın halefini belirlemek için "resmi bir sürecin" zaten devam ettiğini söyledi.

Düşünülen diğer adaylar arasında eski Fed Başkanı Kevin Warsh ve Trump'ın üst düzey ekonomi danışmanı Kevin Hassett'in de bulunduğu bildiriliyor. Powell'ın görev süresinin 2026'da sona ermesi, ancak başkanlığının 2028'e kadar uzamasıyla birlikte, Trump'ın önümüzdeki aylarda Fed'in yönünü nasıl etkileyebileceğine dair sorular devam ediyor.

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon Fed'in altını oymaya karşı uyarıda bulundu. "Fed ile oynamak çoğu zaman olumsuz sonuçlar doğurabilir" uyarısında bulundu. "Fed'in bağımsızlığı kesinlikle kritik önem taşıyor" dedi.