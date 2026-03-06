ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İran ile yürütülen çatışma ve diplomatik süreçlere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Trump, ABD’nin İran ile herhangi bir uzlaşmaya ancak "koşulsuz teslimiyet" durumunda açık olduğunu vurguladı.

Bunun dışında hiçbir anlaşma olmayacağını belirten Trump, İran'a yönelik tutumunun net olduğunu aktardı.

İRAN'DAN YANIT GECİKMEDİ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, başkent Tahran’da, İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi'nde ​​​​​​​kılınan cuma namazının ardından ABD ve İsrail aleyhine düzenlenen gösteriler sırasında konuştu.

Ülkesinde tüm yetkililerin Ali Hamaney’in yolunu takip etmesi ve sahada yer alarak halk ile iç içe olması gerektiğini belirten Azizi, "Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz" dedi.

Azizi ayrıca, İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

PEZEŞKİYAN'DAN 'ARABULUCULUK' AÇIKLAMASI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün "arabuluculuk" yapmak isteyen ülkelere seslenmişti.

Pezeşkiyan, bazı ülkelerin arabuluculuk girişimlerine başladığını söyleyerek, bu ülkelere 'savaşı başlatan tarafla' görüşme çağrısı yapmıştı.