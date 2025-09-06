ABD Başkanı Donald Trump, “Cennete gitmeyi denemek istiyorum” başlıklı bir kampanya başlatarak destekçilerinden 15 dolar bağış toplamaya başladı.

Donald Trump, destekçilerine gönderdiği e-postada geçen sene düzenlediği kampanya mitinginde kampanya kendisine suikast düzenlendiğini ve sağ kulağından yaralandığını hatırlattı. Tanrı'nın kendisini "Amerika'yı yeniden büyük yapmak" için kurtardığını belirtti.

Trump ayrıca, Hillary Clinton'ı yendiğini, sınırları güvence altına aldığını ve ABD ekonomisini güçlendirdiğini de dile getirdi.

Asla pes etmeyeceğinin altını çizen Trump, bu sebeple de 24 saatlik Trump bağış kampanyası başlattığını kaydetti ve destekçilerinden 15 dolar bağış istedi.