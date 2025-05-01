​ABD Başkanı Donald Trump, NewsNation kanalında Chris Cuomo'nun sunduğu bir programda telefonla katılarak, Çin ile bir ticaret anlaşması yapma olasılığının "çok yüksek" olduğunu belirtti.

ABD ASYA ÜLKELERİYLE ANLAŞMA YOLUNDA

Çin'in geçmişte ABD'yi ekonomik olarak "kazıklamanın kralı" olduğunu ifade eden Trump, artık Çin'in ABD'de iş yapmadığını çünkü kendisinin buna izin vermediğini vurguladı.

Ancak, bir anlaşma yapılmasının "çok iyi bir şans" olduğunu ve bunun ABD'nin şartlarında gerçekleşeceğini söyledi. Ayrıca Trump, ABD'nin şu anda Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile potansiyel anlaşmalar üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi. ​